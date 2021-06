Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag 18:30 Uhr und Freitag 08:30 Uhr machte sich ein bislang unbekannter Täter in der Wilhelm-Maybach-Straße in Böblingen an mindestens vier geparkten Fahrzeugen sowie einen Anhänger zu schaffen. An zwei Fahrzeugen wurden Reifen zerstochen und darüber hinaus noch drei Kennzeichen entwendet. Zudem wurde ein Spiegel abgetreten und der Lack an mehreren Fahrzeugen zerkratzt. Der angerichtete Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

