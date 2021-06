Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8 Gemarkung Rutesheim: Fahrzeugbrand

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend, gegen 20:40 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger die Bundesautobahn 8 von Karlsruhe in Richtung München. Der sich alleine im Fahrzeug befindliche Fahrzeugführer bemerkte zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Rutesheim eine Rauchentwicklung im Bereich des Motorraums seines Daimler-Benz, weshalb er die Autobahn verließ und das Fahrzeug auf einem nahegelegenen Wanderparkplatz abstellte. Der Pkw fing an zu brennen, das Feuer griff rasch auf den Innenraum über. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr Rutesheim brannte das Fahrzeug vollständig aus. Die Feuerwehr Rutesheim hatte drei Fahrzeuge und 14 Einsatzkräfte im Einsatz, der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen vorsorglich vor Ort. Verletzt wurde niemand. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell