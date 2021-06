Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Auf noch ungeklärte Art und Weise stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Audi, der in der Küfergasse in Oberstenfeld auf einem Parkplatz stand. An der rechten Fahrzeugseite wurde die Mitfahrertür beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 6.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte schlussendlich aus dem Staub. Zu der Unfallflucht, die sich am Donnerstag zwischen 13:00 und 17:00 Uhr ereignete, sucht das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0, nun nach Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell