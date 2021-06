Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Böblingen: Unfall im Bereich der Anschlussstelle Böblingen-Hulb

Eine schwer verletzte Sozia, ein leicht verletzter Motorrad-Fahrer und einen Sachschaden von etwa 10.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Sonntag gegen 15.25 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Böblingen-Hulb ereignete. Ein 57 Jahre alter Honda-Fahrer wollte von der Bundesstraße 464, von Böblingen-Dagersheim kommend, auf die Bundesautobahn 81 Richtung Singen auffahren. Im Kurvenbereich kam der 57-Jährige vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in der Folge. Die 53 Jahre alte Sozia und der Fahrer selber wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

