Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Personenkontrolle endet im Polizeigewahrsam

Ludwigsburg (ots)

Nachdem sich ein 23-Jähriger am Sonntag gegen 01:30 Uhr in der Seestraße in Herrenberg nicht ausweisen wollte und stattdessen mit erhobenen Fäusten auf die kontrollierenden Beamten zuging, mussten die Polizisten den Mann mit Handschließen fesseln und in Gewahrsam nehmen. Der 23-Jährige leistete dabei Widerstand, beleidigte die Einsatzkräfte fortwährend und schlug einem Polizisten mehrfach mit der Faust gegen das Bein. Zwei Polizeibeamte wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.

