Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unbekannte schlagen Scheiben ein - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Zeuge meldete am Sonntag gegen 01:45 Uhr, dass er soeben gehört habe, wie Scheiben zerschlagen wurden und er hätte auch mehrere Personen mit Taschenlampen auf dem Nachbargrundstück gesehen. Die Einsatzkräfte stellten dann vor Ort in der Erhardtstraße in Herrenberg eine eingeschlagene Terrassentür fest. Aufgrund weiterer Sicherungen konnten sich die Tatverdächtigen aber offensichtlich keinen Zugang zum Haus verschaffen. Das Polizeirevier Herrenberg bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Aufklärung der Tat machen können, sich unter Tel. 07032 2708 0 zu melden.

