Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbruch in Firma

Hohen Sachschaden verursachten Unbekannte bei einem Einbruch von Mittwoch auf Donnerstag in Göppingen.

Ulm (ots)

Unbekannte hebelten in den Nachtstunden ein Fenster an dem Gebäude in der Daimlerstraße auf. Auf der Suche nach Brauchbarem durchsuchten sie mehrere Räume. Dabei beschädigten sie Türen und weitere Fenster. Was sie an Beute fanden, ist noch nicht klar. Ein Sachschaden von mehreren tausend Euro blieb zurück.

+++++++ 1926535

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell