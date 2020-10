Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Leichte Verletzungen erlitt am Donnerstag bei einem Unfall in Giengen ein Senior.

Ulm (ots)

Gegen 16.15 Uhr war ein Opelfahrer in Hohenmemmingen in der Hauptstraße Richtung Bachhagel unterwegs. Laut Angaben der Polizei soll der 63-Jährige einen Mazda übersehen haben und aufgefahren sein. Dessen 72-jähriger Fahrer musste verkehrsbedingt warten und erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Die Polizei aus Giengen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden an den Autos auf 11.000 Euro. Der Opel musste abgeschleppt werden. Die Hauptstraße musste kurzzeitig gesperrt werden.

Hinweis: Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache von Unfällen sind. Vermeiden Sie deshalb jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten.

