Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Einsatzfahrzeug nicht wahrgenommen

Am Donnerstag stieß in Süßen ein VW mit einem Notarztfahrzeug zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 12 Uhr befand sich das Notarztfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf einer Einsatzfahrt in der Donzdorfer Straße. Dessen 40-jähriger Fahrer wollte nach links in die Fabrikstraße abbiegen. Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten das Rettungsfahrzeug erkannt und Platz gemacht. Eine 51-Jährige nahm das Einsatzfahrzeug wohl nicht wahr und bog ebenfalls nach links ab, als sich der BMW des Notarztes auf gleicher Höhe befand. Die Autos stießen zusammen. Bei dem Unfall erlitten die beiden Fahrer und der Notarzt leichte Verletzungen. Die 51-Jährige kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 18.000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Hinweis der Polizei: Die §§ 35, 38 StVO befreien u. a. Fahrzeuge der Polizei von den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung und bevorrechtigen sie vor allen übrigen Verkehrsteilnehmern. Diese haben "sofort freie Bahn zu schaffen"! Wenn Sie also während der Fahrt oder auch als Fußgänger ein Martinshorn hören, schauen Sie sich um, aus welcher Richtung das Einsatzfahrzeug kommt. Passen Sie ihre Geschwindigkeit an. Ein Verlangsamen und Anhalten am Fahrbahnrand ist kein Fehler. Sie schaffen dadurch Platz und Einsatzfahrzeugen wird ein ungehindertes Vorbeifahren ermöglicht. Auch an einer Kreuzung gilt, erst einen Überblick verschaffen und warten bis alle Einsatzfahrzeuge vorbei gefahren sind. Die nächste Grünphase kommt bestimmt. ACHTUNG: Ein Einsatzfahrzeug kommt selten allein! Achten Sie auf eventuell nachfolgende Einsatzfahrzeuge.

+++++++ 1928636

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell