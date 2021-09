Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zwei versuchte Einbrüche

Haren (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Samstagnacht und Sonntagmittag an der Papenwiese versucht, in die Räumlichkeiten einer Anwaltskanzlei und in einen angrenzenden Geräteschuppen einzudringen. In beiden Fällen beschädigten sie die Eingangstüren, gelangten jedoch nicht in die Gebäude. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell