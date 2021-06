Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Brände; Einbruch in Einkaufsmarkt

Reutlingen (ots)

Auto umgekippt

Den ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt wurde eine Frau am Montagmorgen in der Dürerstraße, als ihr Pkw nach einem Unfall auf die Seite gekippt ist. Kurz nach 6.15 Uhr war die 20-Jährige mit ihrem Citroen Berlingo in der Dürerstraße unterwegs. Aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit kam sie von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Holzpoller und einen Mauerstein, wodurch der Pkw auf die Seite kippte und liegenblieb. Die junge Frau konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Zur Bergung des Citroen, an dem wirtschaftlicher Totalschaden von rund 3.000 Euro entstanden war, kam ein Abschleppunternehmen an die Unfallstelle. (sm)

Reutlingen (RT): Müllcontainer in Brand geraten

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Montagmittag ein Altpapiercontainer in Orschel-Hagen in Brand geraten. Ein Anwohner entdeckte gegen 12.30 Uhr den brennenden Container und verständigte die Einsatzkräfte. Die alarmierte Feuerwehr, die daraufhin mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften anrückte, löschte die Flammen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Sonnenbühl-Undingen (RT): Einbruch in Einkaufsmarkt

In einen Einkaufsmarkt in der Robert-Bosch-Straße ist in der Nacht zum Montag eingebrochen worden. Den ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich Unbekannte gegen 1.30 Uhr gewaltsam Zutritt in das Lager und die Büroräumlichkeiten des Marktes und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. (sm)

Zwiefalten (RT): Mit Pkw überschlagen

Mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes musste eine Unfallverursacherin am Montagvormittag in eine Klinik gebracht werden. Die 56-Jährige war um zehn Uhr mit einem Kia auf der L 245 von Hayingen herkommend in Richtung Zwiefalten unterwegs. Bei Gossenzugen kam sie aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, fuhr an einem Hang entlang und stieß nach einigen Metern mit ihrem Wagen gegen eine Befestigung aus Stein-Gabionen. Im Anschluss überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Danach entfernte sich die Fahrerin zunächst zu Fuß von der Unfallstelle, kehrte jedoch nach dem Eintreffen der mittlerweile verständigten Polizei an die Unfallstelle zurück. Während der Unfallaufnahme geriet die Frau in einen psychischen Ausnahmezustand und wollte sich erneut zu Fuß entfernen. Sie musste daraufhin von den Beamten mit unmittelbarem Zwang daran gehindert werden. Hierbei biss die 56-Jährige einen Polizisten ins Handgelenk. Nach einer notärztlichen Versorgung am Unglücksort wurde die Verletzte mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Zur Sicherung des Hangs kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort. Das Auto musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen an die Unfallstelle ausgerückt. Der Gesamtschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 16.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs musste die L 245 in beide Richtungen voll gesperrt werden. (ms)

Deizisau (ES): Zwei Auffahrunfälle auf B 10

Zwei Auffahrunfälle auf der B 10 haben am Montagmorgen für erhebliche Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Der erste Unfall ereignete sich gegen 7.15 Uhr. Ein 48-Jähriger befuhr mit seinem Ford Fiesta die Bundesstraße in Fahrtrichtung Stuttgart. Als er vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte, bemerkte er zu spät, dass sich der Verkehr verlangsamte und krachte ins Heck eines vorausfahrenden VW Polo. Sowohl dessen 51-jährige Fahrerin als auch der Unfallverursacher blieben glücklicherweise unverletzt. Am Polo entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Fiesta, an dem Sachschaden von rund 5.000 Euro entstanden war, musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Da der Fiesta einen automatischen Notruf abgesetzt hatte, waren auch die Feuerwehr, Notarzt und Rettungsdienst zum Unfallort ausgerückt.

Die Feuerwehr wurde kurze Zeit später, gegen acht Uhr, auf Höhe der Einfahrt Deizisau benötigt. Ein 21-Jähriger war mit seinem Audi A3 ebenfalls in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als plötzlich Qualm aus der Motorhaube hervortrat. Es stellte sich jedoch heraus, dass lediglich Kühlwasser im Motorraum austrat und verdampfte und der Pkw nicht, wie zunächst angenommen, brannte. Der Audi wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.

Ein weiterer Auffahrunfall wurde gegen 8.20 Uhr von einer Motorradfahrerin verursacht. Mit ihrer Kawasaki befuhr die 19-Jährige den linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart. Sie erkannte zu spät, dass eine vorausfahrende, 20 Jahre alte Frau ihren Dacia verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf den Dacia auf. Die Autofahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. (sm)

Ostfildern (ES): Schwarzer Smart gesucht (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Filderstadt gegen den Fahrer eines schwarzen Smart, der am Sonntagabend einen Verkehrsunfall in der Birkacher Straße verursacht haben soll. Gegen 18.30 Uhr befuhr der Unbekannte die Birkacher Straße in Richtung Hauptstraße und streifte beim Vorbeifahren an einem am Fahrbahnrand geparkten Porsche Carrera entlang. Anschließend fuhr der Smart-Lenker ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern davon. Allein der Sachschaden am Porsche beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall oder dem unfallbeschädigten Smart geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0711/ 7091-3 zu melden. (rn)

Gomaringen (TÜ): Von der Fahrbahn abkommen

Eine medizinische Ursache könnte den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Montagmittag auf der Härtenstraße ereignet hat. Ein 74-Jähriger war gegen 12.15 Uhr mit seinem Citroen auf der Härtenstraße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei beschädigte er einen Leitpfosten sowie zwei Kurvenanzeigezeichen. Das angrenzende Flurstück durchfuhr er reaktionslos, bevor er nach etwa 100 Metern gegen eine Böschung krachte, an der sein Wagen stehenblieb. Der Senior konnte sich mit Hilfe zweier Ersthelfern aus seinem Fahrzeugwrack befreien und hatte durch die Kollision nach derzeitigen Erkenntnissen nur leichte Verletzungen erlitten. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Sein Citroen, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzten 30.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdient geborgen werden. (cw)

Burladingen (ZAK): Müll in Brand geraten

Unsachgemäß entsorgter Sperrmüll hat am Montagmorgen am Rathausplatz zum Brand in der Ladung eines Entsorgungsfahrzeuges geführt. Mitarbeiter des Unternehmens hatten gegen 9.45 Uhr im Stadtgebiet bereitgelegten Sperrmüll aufgeladen. Beim Einschalten der Presse am Rathausplatz fing die Ladung aus der Presse heraus plötzlich an, stark zu qualmen. Der Fahrer alarmierte geistesgegenwärtig die Feuerwehrleitstelle, fuhr sofort mit seinem Mülllaster zum Feuerwehrhaus und kippte dort die Ladung ab. Dort konnte der Sperrmüll von den Feuerwehrleuten schnell gelöscht werden. Ob ein Sachschaden entstanden ist, ist noch nicht bekannt. Die Herkunft des mit teils unsachgemäß entsorgten Gegenständen durchsetzten Sperrmülls wie zum Beispiel halbvolle Gaskartuschen, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen des Polizeipostens Burladingen. (cw)

