Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Täter nach Einbruch festgenommen, E-Bike entwendet, mehrere Verkehrsunfälle teilweise mit Verletzten, Sofa auf B27 verloren, Präsenzmaßnahmen in der Tübinger Innenstadt

Reutlingen (ots)

Drei Schwerverletzte beim Aufprall gegen Baum

Am Samstagnacht, gegen 23.30 Uhr, kam es an der Kreuzeiche zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Mann befuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem VW Polo die abschüssige Straße am Stadion "An der Kreuzeiche" in stadtauswärtiger Richtung. Nach ersten Ermittlungen war der 19-Jährige mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich noch zwei weitere junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren. In einer unübersichtlichen Linkskurve kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem dieser zuerst gegen ein Verkehrszeichen gestoßen war, prallte das Fahrzeug mit der rechten Fahrzeugfront gegen einen 40 cm starken Baum, welcher entwurzelt wurde. Das Fahrzeug kam jedoch noch nicht zum Stillstand. Es prallte wenige Meter weiter gegen einen weiteren Baum, von dem der VW wieder zurück auf die Fahrbahn abgewiesen wurde. Dort kam der Pkw dann auf dem Dach zum Liegen. Die Wucht der Einschläge war so stark, dass der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen wurde. Alle drei Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst in Kliniken verbracht werden. Der wirtschaftliche Totalschaden am Pkw VW Polo wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Engstingen (RT): Einbruch in Sägewerk

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind bislang unbekannte Täter im Engstinger Teilort Kohlstetten in einen Holzhandel eingebrochen. Um ins Gebäude zu gelangen, hebelten sie eine Holztüre auf. Es wurden mehrere Motorkettensägen im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Am Gebäude blieb ein Schaden von knapp 1.000 Euro zurück. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an.

Esslingen (ES): Täter nach Einbruch in Kompostieranlage festgenommen

Am Samstagmittag, gegen 14:00 Uhr, teilte ein aufmerksamer Bürger mit, dass mehrere Personen in die Kompostieranlage in der Hohenheimer Straße eingedrungen sind. Daraufhin wurde sofort die Örtlichkeit mit mehreren Streifenbesatzungen umstellt. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten insgesamt drei rumänische Staatsbürger widerstandslos festgenommen werden. Ein 48-jähriger Täter hatte eine täuschend echt aussehende Spielzeugpistole in der Hand. Die beiden 38- und 24-jährigen Täter trugen zu diesem Zeitpunkt ein Klavier über das Areal. In einem in der Nähe abgestellten Pkw konnten mehrere Werkzeuge aufgefunden werden. Nachdem für dieses Fahrzeug bereits seit längerem kein Versicherungsschutz mehr bestand, wurden die beiden Kennzeichen entwertet. Das Polizeirevier Esslingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Esslingen (ES): Person bedroht und Fahrrad entwendet

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:25 Uhr schob ein 19-Jähriger sein E-Bike am Bahnhof Oberesslingen von der Fritz-Müller-Straße kommend durch die Unterführung in Richtung Ulmer Straße. Dort wurde der 19-Jährige von bislang vier unbekannten männlichen Personen verbal bedroht und aufgefordert sein E-Bike auszuhändigen. Die Täter nahmen das E-Bike an sich und entfernten sich in Richtung Oberesslingen. Bei den Tätern soll es sich um junge Ausländer handeln, welche alle mit langen Sporthosen bekleidet waren. Der Wortführer war circa 178cm groß, schlank und hatte schwarze kurze Haare. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein E-Bike der Marke Riese & Müller in der Farbe Grau. Das Fahrrad ist mit Schutzblechen sowie Beleuchtung ausgestattet. Der Wert des E-Bike beträgt mehrere tausend Euro. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Esslingen unter der Rufnummer 0711/3990-0 entgegen.

Esslingen (ES): Auf Mann eingeprügelt

Am Sonntagmorgen ist es gegen 03.45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich des Hochstetterweg im Stadtteil Zollberg gekommen. Drei junge Männer wurden dabei beobachtet wie sie gegen die Außenspiegel von geparkten Pkw getreten hatten. Ein 26-jähriger Mann und seine Freundin meldeten dies der Polizei und folgten den drei Personen. Als diese das bemerkten, schlugen zwei von ihnen den Mann zu Boden. Der 26-Jährige erlitt dabei schwere Gesichtsverletzungen und musste mit dem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnten zwei der drei jungen Männer im Alter von 20 und 21 Jahren festgenommen werden. Bereits am Samstagnachmittag ist es im Bereich Zollhausweg zu Sachbeschädigungen an elf Pkw gekommen. Ob ein Tatzusammenhang besteht muss noch geklärt werden. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Sofa auf der B 27 (Zeugenaufruf)

Am Samstagvormittag, gegen 10:20 Uhr, kam es auf der B 27 für einige Verkehrsteilnehmer kurz nach der Autobahnanschlussstelle Stuttgart Degerloch zu einer Begegnung der ungewöhnlichen Art. Ein 32-jähriger Lenker war mit seinem Pkw-Gespann, bestehend aus einen Mercedes Benz und einem Anhänger, unterwegs in Richtung Tübingen, als er sein aufgeladenes Sofa verlor. Das Sitzmöbel wurde glücklicherweise von einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker von der Fahrbahn auf den Seitenstreifen geräumt. Als der 32-Jährige Eigentümer zum Ort des Geschehens zurückkehrte, um nach seinem Sofa zu schauen, wurde von der Polizei festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz der für das Gespann notwendigen Fahrerlaubnis war. Der 32-Jährige wird nun unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige gebracht. Das Polizeirevier Filderstadt sucht nun Zeugen bzw. Geschädigte, die durch das Sofa gefährdet wurden. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 0711/70913 zu melden.

Tübingen (TÜ): Präsenzmaßnahmen in der Tübinger Innenstadt

Wie bereits in der Nacht zuvor, zieht die Polizei nach den Präsenzmaßnahmen in der Tübinger Innenstadt für Samstagnacht eine überwiegend positive Bilanz. Insbesondere in Hinsicht auf die hohe Besucherzahl. Dennoch kam es zu zwei Vorfällen, bei denen sich zwei Polizeibeamte leichte Verletzungen zugezogen haben. Kurz vor 22.00 Uhr sollte ein 15-jähriger Jugendlicher auf dem Österberg nach einem Flaschenwurf einer Kontrolle unterzogen werden, welcher er sich durch wegrennen entziehen wollte. Bei der anschließenden Festnahme kam es zu Widerstandshandlungen. Kaum zwei Stunden später wurde durch eine Fußstreife bei einer Personengruppe im Bereich Uhlandstraße deutlicher Marihuana-Geruch wahrgenommen. Beim Erkennen der Beamten flüchteten die Personen. Ein 16-jähriger Jugendlicher versuchte sich mit einem Sprung gegen die Oberkörper der Beamten den Weg freizumachen. Auch dieser junge Mann konnte vorläufig festgenommen werden. Ansonsten verlief die Nacht für die zahlreichen Einsatzkräfte recht ruhig. Die Corona-Verordnung sowie die Bestimmungen für die Gastronomiebetriebe wurden überwiegend eingehalten.

Ofterdingen (TÜ): Pkw auf Gegenspur geraten (Zeugenaufruf)

Der Verkehrsdienst Tübingen sucht Zeugen bzw. Geschädigte zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagnachmittag auf der Hechinger Straße ereignet hat. Ein 66-jähriger Mann war gegen 15.00 Uhr mit seinem Opel Antara auf dem Weg in Richtung Hechingen, als ihn am Ortsausgang nach ersten Ermittlungen der Sekundenschlaf überfiel. Das Fahrzeug überquerte die gesamte Fahrbahn nach links, überfuhr den dortigen Bordstein und fuhr dann auf dem Gehweg entlang dem dortigen Brückengeländer weiter. Durch die heftigen Einschläge kam der Mann wieder zu sich und lenkte sein völlig beschädigtes Fahrzeug über die Gegenfahrbahn zurück in eine Parkbucht. Der 66-Jährige selbst blieb unverletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 9.000 Euro geschätzt. Im gesamten Verlauf mussten einzelne Verkehrsteilnehmer dem Opel ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Zeugen des Vorfalles und insbesondere gefährdete Verkehrsteilnehmer werden darum gebeten, sich unter der Rufnummer 07071/9728660 beim Verkehrsdienst Tübingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell