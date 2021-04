POL-GI: Rucksack aus PKW gestohlen++PKW´s im Schiffenberger Weg beschädigt++Unfälle und eine Unfallflucht++Sachbeschädigung im Krofdorfer Weg

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Gießen: Rucksack aus PKW gestohlen

Im Asterweg stahlen Unbekannte einen Rucksack aus einem Mercedes. Sie schlugen am Mittwoch zwischen 15.00 und 15.45 Uhr das Beifahrerfenster der C-Klasse ein und entwendeten einen Rucksack vom Rücksitz. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mehrere Fahrzeuge im Schiffenberger Weg beschädigt

Ein 43-jähriger Mann trat und schlug am Mittwoch im Schiffenberger Weg gegen mehrere Fahrzeuge. Gegen 18.15 meldete ein Zeuge den Randalierer auf einem Parkplatz eines Tierfachhandels. Die Beschädigungen an den PKW´s und einem Transporter werden auf etwa 750 Euro geschätzt. Wer hat den Vorfall ebenfalls beobachtet? Gibt es weitere Besitzer, dessen Fahrzeuge auf dem Parkplatz beschädigt wurden? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Kontrolle am Messeplatz

Auf dem Messeplatz fiel am Mittwochabend eine junge Autofahrerin auf, in dem sie einen Kavalierstart durchführte. Auf die Nachfrage, warum sie so schnell und geräuschvoll anfuhr gab sie an, wegen Getriebeproblemen auf Rat ihrer Werkstatt Lenk- und Anfahrtsmanöver durchzuführen. Die Polizisten wiesen sie daraufhin, zukünftige Testfahrten auf einem Verkehrsübungsplatz zu machen. Die Frau musste ein Verwarnungsgeld zahlen.

Lich: Unfallflucht auf Parkplatz

Ein bislang Unbekannter beschädigte am Donnerstag (22.April) zwischen 06.30 Uhr und 14.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Seniorenzentrums in der Straße "Am Schloßgarten" einen geparkten Opel. Als die Besitzerin zu ihrem weißen Astra zurückkam, war dieser an der Fahrertür beschädigt. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

A480/Gießen: Zu schnell unterwegs

Eine 55-jährige Frau aus Gießen in einem Suzuki befuhr Mittwochabend (28.April) gegen 22.45 Uhr die Autobahn 480 von Reiskirchen in Richtung Gießen. Offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor die Gießenerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 55-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Die Gießenerin verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.500 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Biebertal: Medizinisches Problem führt zu Unfall

Am Mittwoch (28.April) gegen 13.45 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann aus Biebertal die Fellingshäuser Straße in Rodheim-Bieber. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor der Biebertaler die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und landete in einer Hecke. Der 45-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 8.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Fernwald: Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Ein 32-jähriger Mann aus Buseck fuhr Donnerstagnacht (29.April) gegen 01.40 Uhr von Oppenrod nach Fernwald. Dabei kam der Busecker von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben. Die alarmierten Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch bei dem 32-Jährigen. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete der Mann 2,07 Promille. Der Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unbekannte beschädigen LKW

In der Straße "Alter Krofdorfer Weg" kletterten Unbekannte zwischen Dienstag (27.April) 20.30 Uhr und Mittwoch (28.April) 17.20 Uhr über den Zaun eines Geländes und beschädigten mit einem festen Gegenstand einen dort abgestellten LKW. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Angaben zu den Verdächtigen machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

