Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Polizisten beleidigt++Busfahrer in Linie 5 bedroht++Auseinandersetzung++Mercedes beschädigt++Scheibe eingeworfen++Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Nach Entlassung Beamte beleidigt

Direkt nach seiner Entlassung aus dem Polizeigewahrsam beleidigte ein 55-jähriger Mann die Polizei. Gegen 06.15 Uhr entließ ein Beamter der Polizeistation Gießen-Süd den wohnsitzlosen Mann. Vor dem Gebäude bezeichnete er die Polizei in englischer Sprache offenbar u. a. als Nazis und Rassisten. Darüber hinaus rief er "Heil Hitler". Nach einigen Minuten verließ er die Örtlichkeit. Der aus Jamaika stammende Asylbewerber war am Montagabend in der Rödgener Straße aufgefallen, da er mindestens zwei Fahrzeuge beschädigte. Einem Platzverweis kam der Randalierer nicht nach, so dass er gegen 21.15 Uhr ins Polizeigewahrsam musste.

Wer hat die Vorfälle in der Rödgener Straße und beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Busfahrer bedroht

Ein 32-jähriger Busfahrer wies am Montag in der Linie 5 einen Fahrgast auf das Tragen einer Maske hin. Dem Hinweis kam der 24-Jährige offenbar widerwillig nach und beschimpfte weitere Fahrgäste. Als er gegen 19.00 Uhr an der Haltestelle "Steinstraße" ausstieg, drohte er ihn zu töten. Dabei formte er mit seinen Fingern eine Pistole und zielte damit auf den Fahrer. Die Polizei hat gegen den Verdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. Wer war ebenfalls in dem Bus und hat das Geschehen beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Pohlheim: Auseinandersetzung in Garbenteich

In der Watzenborner Straße kam es am Montag zu einer handfesten Auseinandersetzung. Gegen 18.50 Uhr gerieten zwei Männer im Alter von 34 und 77 Jahren in Streit, da der Senior offenbar in den Garten pinkelte. In dessen Verlauf kam es zur Rangelei und man schlug sich gegenseitig. Beide zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei leitete gegen die Männer ein Strafverfahren ein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mercedes zerkratzt

Mehrere Kratzer hinterließ ein Unbekannter an einem Mercedes in der Fuldastraße. Die silberfarbene C-Klasse stand dort zwischen 19.00 Uhr am Sonntag und 09.00 Uhr am Montag. Der Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Scheibe eingeworfen

In der Schillerstraße in Großen-Linden beschädigten Unbekannte die Eingangstür einer Turnhalle. Zwischen 14.30 Uhr am Freitag und 08.00 Uhr am Montag kamen sie auf das Gelände einer Schule und warfen mit einem Stein die Fenster der Tür ein. Wer hat am vergangenen Wochenende auf dem Schulhof etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: VW in Parkhaus beschädigt

1.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines VW nach einer Unfallflucht von Montag (26.April) in einem Parkhaus in der Gaffkystraße. Vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken beschädigte ein Unbekannter zwischen 08.30 Uhr und 13.50 Uhr einen schwarzen Golf am hinteren, linken Kotflügel. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Reiskirchen: Parkenden VW an Tankstelle touchiert

Am Montag (26.April) zwischen 13.00 Uhr und 14.30 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter auf dem Gelände einer Tankstelle einen geparkten VW. Als die Besitzerin zu ihrem blauen Golf zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Rabenau: Schild beschädigt und abgehauen

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Abbiegen zwischen Freitag (16.April) 10.00 Uhr und Montag (19.April) 10.00 Uhr auf der Landstraße 3089 ein Verkehrsschild. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Langgöns: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Mittwoch (14.April) zwischen 00.00 Uhr und 14.20 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter die Landstraße 3133 von Langgöns nach Holzheim. Aus unbekannten Gründen kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab und touchierte zwei Leitpfosten. Anschließend entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Ermittlungen führten zu einer 23-jährigen Frau aus dem Landkreis Gießen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 610 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell