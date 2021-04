Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Auseinandersetzung in der HEAE++Personalien verweigert++Trickbetrug++Einbrüche, PKW-Aufbruch und Diebstähle++Zeugenaufruf nach Bränden++Unfälle und Unfallfluchten

Gießen: Festnahme nach Auseinandersetzung in der HEAE

Sonntagfrüh kam es gegen 01.00 Uhr zu einem Streit zwischen zwei somalischen Bewohnern der Asylunterkunft in der Rödgener Straße. In dessen Verlauf soll ein 26-Jähriger vermutlich mit einer Flasche gegen den Kopf eines 28-Jährigen geschlagen haben. Der Schwerverletzte - aber nicht lebensgefährlich - musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Bei dem Versuch sich in die Auseinandersetzung einzumischen, verletzte sich ein weiterer 18-jähriger Somalier. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Festgenommene wieder entlassen.

Gießen: Unbekannter verweigert seine Personalien

Bei einer Verkehrskontrolle in der Grünberger Straße verweigerte ein Mann die Herausgabe seines Führerscheins und die Bekanntgabe seiner Personalien. Eine Maske wollte sich der Mann nicht aufsetzen. Er zeigte sich während der Kontrolle völlig ablehnend gegenüber den polizeilichen Maßnahmen Bei seiner anschließenden Durchsuchung widersetzte sich der Mann, so dass er von den Kollegen zu Boden gedrückt werden musste. Dabei verletzte sich ein Polizist leicht. Die Ordnungshüter nahmen den Mann zur Feststellung der Identität mit auf die Polizeiwache. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entließen die Beamten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder. Die Ermittlungen zur Identität dauern noch an.

Lollar: Trickbetrüger stehlen Geldbörse

Zu einem Trickdiebstahl kam es am Samstag auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Rothweg. Gegen 16.45 Uhr hielt ein Unbekannter einem 35-jährigen Kunden einen Zettel mit einem Spendenaufruf vor. Offenbar nutzte der Unbekannte diese Ablenkung, um die im Einkaufswagen abgelegte Handtasche zu stehlen. Beschreibung des Verdächtigen: Er ist zwischen 20 und 25 Jahre alt, ist etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, hat eine athletische Figur und schwarze mittellange Haare. Er trug eine dunkle Hose und eine dunkle Jacke. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Langgöns: Einbruch in Schule

Unbekannte brachen in der Straße "Am Alten Stück" in ein Schulgebäude ein. Zwischen 15.00 Uhr am Samstag und 09.00 Uhr am Sonntag hebelten sie mehrere Türen auf. Aus einem Klassenraum entnahmen sie einen Feuerlöscher und entleerten diesen draußen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 3.000 Euro. Wer hat im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Navi gestohlen

Auf ein Navigationsgerät hatten es Unbekannte in der Straße "Löbers Hof" abgesehen. Am Freitag zwischen 14.30 Uhr und 14.35 Uhr entwendeten sie das Gerät aus einem nicht verschlossenen Fahrzeug eines Paketzustellers. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3555.

Buseck: Kennzeichen entwendet

Mit dem hinteren Kennzeichen eines blauen Opels suchten Diebe in der Steingasse das Weite. Zwischen 07.30 Uhr am Freitag und 08.00 Uhr am Samstag parkte der Opel auf einem Hof. In dieser Zeit montierten die Diebe das Kennzeichen GI-HS 709 von dem Wagen ab. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Kennzeichens nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Fahrrad nach Unfall entwendet

In der Humboldstraße stahlen am Samstag Unbekannte ein graues Herrenrad des Herstellers Winora. Der Besitzer war gegen 10.15 Uhr mit seinen Kindern auf dem Fahrrad bzw. Laufrad unterwegs. Seine Tochter stürzte und verletzte sich. Der Vater ließ die Zweiräder am Unfallort, um seine Tochter nach Hause zu bringen. Als er gegen 10.25 Uhr wieder zurückkam stellte er fest, dass sein Herrenrad nicht mehr da war. Das Laufrad war noch dort. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrrades machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Bei Flucht vor Kontrolle Päckchen weggeworfen

Ein 18-jähriger Mann versuchte sich Sonntagnachmittag einer Polizeikontrolle am Lahnufer in der Bootshausstraße zu entziehen. Gegen 17.10 Uhr flüchtete er, als die Beamten ihn kontrollieren wollten. Nach wenigen Metern nahmen ihn die Polizisten fest. Ein Marihuana-Päckchen, welches er bei seiner Flucht wegwarf, stellten die Beamten sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen sie ihn wieder.

Gießen: Mountainbike geklaut

Mit einem rund 3.000 Euro teuren Mountainbike machten sich Diebe in der Mühlenstraße auf und davon. Das braune Bike "Ransom 930L" vom Hersteller "Scott" stand verschlossen in einem Fahrradschuppen eines Mehrfamilienhauses. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Schuppen, knackten das Schloss und ließen das Fahrrad mitgehen. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Rades nimmt die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3755 entgegen

Gießen: Während Umzug beklaut

Ein dreister Dieb schlug am Sonntagabend (25.04.2021) in der Walltorstraße zu. Gegen 18.50 Uhr stand ein grauer Suzuki SUV in Höhe der Hausnummer 57. Der Besitzer war gerade mit einem Umzug beschäftigt. In einem unbeobachteten Moment öffnete der Täter die Wagentür und griff sich eine Geldbörse. Die Polizei sucht Zeugen, die den Dieb am Sonntagabend beobachteten. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Gießen-Lützellinden: Nach Brand Zeugen gesucht

Am Freitagmorgen (23.04.2021) rückte die Feuerwehr zu einem Hüttenbrand in der Kreisstraße aus. Ein Verkehrsteilnehmer entdeckte die Flammen gegen 06.00 Uhr auf einem Gartengrundstück. Die Brandbekämpfer löschten einen hölzernen Verschlag sowie ein Gewächshaus und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf einen Hühnerstall. Die Polizei schließt derzeit einen technischen Defekt als Brandursache aus. Vielmehr geht sie von einer vorsätzlichen Inbrandsetzung aus. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat in diesem Zusammenhang an dem Gartengrundstück Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555

Buseck-Oppenrod: Haben Kinder gezündelt?

Der Brand eines Wohnwagens sowie eines Unterstandes im Feld bei Oppenrod beschäftigt derzeit die Gießener Polizei. Am Sonntagnachmittag (25.04.2021) löschte die Feuerwehr den brennenden Wohnwagen. Flammen griffen auf einen benachbarten Unterstand über, in dem unbehandelte Schafswolle sowie Holzpalletten lagerten. Der Wohnwagen brannte völlig aus. Später meldeten sich Eltern bei der Feuerwehr, deren minderjährigen Kinder mutmaßlich die Ursache für den Brand gesetzt hatten. Die Ermittlungen hierzu dauern momentan noch an. Den Sachschaden schätzen Feuerwehr und Polizei auf ca. 3.000 Euro.

Gießen: Wer hat die Vorfahrt missachtet?

Am Montag (19.April) gegen 15.40 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter von Klein-Linden kommend auf die Frankfurter Straße in Richtung der Bundesstraße 49. Dabei missachtete der Unbekannte offenbar die Vorfahrt einer 35-jährigen Frau in einem Peugeot, die von der Robert-Sommer-Straße ebenfalls auf die Frankfurter Straße in Richtung B49 einbiegen wollte. Die Peugeot-Fahrerin sowie ein dahinterfahrender Daimler bremsten daraufhin stark ab. Ein 70-jähriger Mann aus Staufenberg in einem VW konnte offenbar aufgrund fehlenden Sicherheitsabstands nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Daimler auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.500 Euro. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Vorbeifahren Audi beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag (24.April) zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr einen am Fahrbahnrand des Uferwegs geparkten Audi. Als der Besitzer zu seinem grauen A4 Avant zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 3.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Langgöns: Unfallfahrer flüchtet

Zwischen Samstag (24.April) 20.30 Uhr und Sonntag (25.April) 20.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter in der Straße "Niederhofen" einen geparkten blauen Dacia Duster an der vorderen Stoßstange. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd Tel. 0641/7006-3555.

Buseck: Audi touchiert

Zwischen Montag (12.April) 12.00 Uhr und Donnerstag (22.April) 17.00 Uhr touchierte ein Unbekannter einen am Fahrbahnrand der Straße "Vor dem Attenberg" geparkten Audi. Als der Besitzer zu seinem blauen A4 Avant zurückkam, war dieser an der Fahrertür beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Bei Überholvorgang VW gestreift

Eine 19-jährige Frau aus Pohlheim in einem VW befuhr Sonntagabend (25.April) gegen 20.15 Uhr die Philosophenstraße in Richtung Ursulum und beabsichtigte in Höhe der Hausnummer 19 nach links abzubiegen. Ein zunächst Unbekannter, der hinter der VW-Fahrerin fuhr, überholte mit offenbar hoher Geschwindigkeit die Pohlheimerin und streifte dabei das Fahrzeug der 19-Jährigen. Nach kurzem Anhalten entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Pohlheim: Ford beschädigt

Ein bislang Unbekannter beschädigte zwischen Freitag (16.April) 00.00 Uhr und Dienstag (20.April) 00.00 Uhr einen in der Straße "Zur Windmühle" geparkten Ford. Als die Besitzerin zu ihrem roten Fiesta zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Allendorf/Lumda: Schutzplanken beschädigt und weggefahren

Offenbar zwischen Montag (05.April) 10.00 Uhr und Mittwoch (14.April) 10.00 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter auf der Kreisstraße 34 beim Abbiegen in das angrenzende Feld drei Schutzplanken. Vermutlich handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um ein landwirtschaftliches Fahrzeug. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Reiskirchen: Tiefstehende Sonne führt zu Unfall

Am Freitag (23.April) gegen 18.40 Uhr befuhr ein 63-jähriger Mann aus Grünberg in einem Hyundai die Friedensstraße. Vermutlich aufgrund tiefstehender Sonne übersah der Grünberger an der Kreuzung zur Waldstraße eine 44-jährige Frau aus Reiskirchen. Es kam zum Zusammenstoß. Die Reiskirchenerin verletzte sich dabei leicht. Der Sachschaden wird auf insgesamt 7.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

