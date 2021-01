Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210119.4 Wesseln: Dieb macht reiche Beute

Wesseln (ots)

Am Montagabend hat ein Dieb in einem Supermarkt in Wesseln einen Rucksack gestohlen. Der enthielt neben Bargeld ein hochwertiges Notebook, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 18.20 Uhr bis 18.30 Uhr erledigte der Anzeigende seinen Einkauf in dem Aldi-Markt in der Straße Am Ruthenstrom. Währenddessen deponierte er seinen Rucksack an einer der Kassen und musste nach dem Shoppen feststellen, dass die Tasche fort war. Neben einigen Kleidungsstücken enthielt der Rucksack ein MacBook von Apple und nicht wenig Bargeld.

Hinweise auf den Täter konnte auch die an der Kasse tätige Kassiererin nicht geben. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

