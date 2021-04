Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Fahrräder gestohlen+++Diebe haben es auf Tierbox abgesehen+++Zwei Verletzte und 18.000 Euro Schaden nach Zusammenstoß

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 23.4.2021:

Gießen und Buseck-Altenbuseck: Fahrräder gestohlen

Gestern (22.04.2021), zwischen 05:00 Uhr und 16:00 Uhr stahlen Unbekannte ein Kinderrad. Das schwarz-grüne Fahrrad des Herstellers KS Cycling stand mit einem Schloss gesichert auf dem Hof in der Kurt-Schumacher-Straße in Alten-Buseck. Der Schaden beläuft sich auf 400 Euro. Von einem Stellplatz in der Gießener Fröbelstraße griffen sich Unbekannte ein Mountainbike der Marke Conway. Zwischen 09:00 Uhr am Dienstag (20.04.2021) und 07:45 Uhr am Mittwoch (21.04.2021) stahlen die Diebe das weiß-hellblaue Bike. Das Fahrrad war mit einem Kabelschloss an einem Fahrradständer gesichert. Der Schaden wird mit 300 Euro beziffert.

Hinweise erbittet die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Gießen-Wieseck: Diebe haben es auf Tierbox abgesehen

In der Nacht von Dienstag (20.04.2021) auf Mittwoch (21.04.2021), um 01:00 Uhr, betrat ein Unbekannter das Fundtierhaus des Tierheims in der Vixröder Straße. Aus dem Haus stahl er eine Transportbox. Sein Komplize wartete offenbar vor dem Tierheim in einem Fahrzeug. Der Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Die Gießener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang einen weißen Mercedes-Benz der A-Klasse. Hinweise, zu den Dieben oder deren Fahrzeug, erbittet die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Gießen: Weizenbier gestohlen

Ein aufmerksamer Ladendetektiv beobachtete am Donnerstagabend (22.04.2021), um 19:55 Uhr, einen 28-Jährigen in einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße. Der in Gießen wohnende Eritreer verstaute mehrere Dosen Bier in seinem mitgeführten Rucksack. Offenbar ohne das Weizenbier zu bezahlen, wollte der Mann den Markt verlassen. Der Detektiv sprach den 28-Jährigen an. In seinem Rucksack waren Dosen im Wert von 4,16 Euro. Auf den Gießener kommt nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahl zu.

Gießen: Vandalen auf Schulgelände unterwegs

Zwischen 18:00 Uhr am Donnerstag (22.04.2021) und 07:00 Uhr heute Morgen (23.04.2021) trieben Vandalen auf dem Gelände der Grundschule im Spitzwegring ihr Unwesen. Offenbar warfen die Unbekannten mit einem Stein eine Glasscheibe ein. Zudem beschädigten die Vandalen zwei Bäume, einen Blitzableiter und Verschlüsse zu Lichtluken. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Grundschule aufgefallen? Hinweise erbittet die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Gießen: Polizei kontrolliert

Im Rahmen des Konzepts "Sicheres Gießen" kontrollierten die Ordnungshüter am Mittwochnachmittag (21.04.2021). Zwischen 13:00 Uhr und 20:00 Uhr wurden insbesondere das Lahnufer und der Bahnhof in Augenschein genommen. Am Lahnufer kontrollierten die Beamten auf eine 5-köpfige Personengruppe. Sie stellten keine Verstöße fest. Sechs Fahrzeuge die der Kategorie Tuner und Poser zuzuordnen sind, kontrollierten die Polizisten. Bei einem der Autos war die ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) erloschen.

Eine weitere Kontrolle führten die Beamten an der Kreuzung Neustadt / Westanlage / Nordanlage / Rodheimer Straße durch. Dort besteht die Regelung "Verbot für Kraftfahrzeug und Krafträder", lediglich der Anlieferverkehr ist freigegeben. Rund 15 Verkehrsteilnehmer missachteten das Verbotsschild. Alle Fahrer wurden zur Verkehrstreue ermahnt.

Hungen: Parkplatzrempler

Zwischen 16:15 Uhr und 16:35 Uhr am Mittwoch (21.04.2021) hinterließ ein unbekannter Unfallfahrer einen Schaden an einem schwarzen Opel. Der Astra parkte auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in der Untertorstraße. Der Unbekannte touchierte den Opel offenbar beim Ein- oder Ausparken und hinterließ einen Schaden an der Stoßstange vorne links. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Gießen-Heuchelheim: zwei Verletzte und 18.000 Euro Schaden nach Zusammenstoß

Gestern, am späten Nachmittag (22.04.2021), fuhr eine 40-Jährige mit ihrem VW Golf auf der Heuchelheimer Straße aus Gießen kommend in Richtung Heuchelheim. Ein 55-Jähriger fuhr mit seinem VW Caddy in entgegengesetzter Richtung in Richtung Heuchelheim. Die aus Buseck stammende Golf-Fahrerin wollte nach links in die Friedrich-List-Straße abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigen Gießener mit seinem braunen Caddy. Der Caddy krachte in die Beifahrerseite des blauen Golfs. Beide Autofahrer verletzten sich bei dem Zusammenstoß. Die 40-Jährige begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Ein Rettungswagen brachte den Gießener verletzt in ein umliegendes Krankenhaus. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 18.000 Euro.

Gießen: Unfallfahrer flüchtet

Auf der Konrad-Adenauer-Brücke der Landesstraße 3020 kam es am Donnerstag (22.04.2021), um 17:15 Uhr, zu einem sogenannten Spiegelunfall. Eine 57-Jährige fuhr mit ihrem schwarzen VW aus Richtung Innenstadt in Fahrtrichtung Heuchelheim. Auf der momentan durch eine Baustelle verengten Brücke kam der aus einem Langgönser Ortsteil stammenden VW-Fahrerin ein weißer Lieferwagen entgegen. Die Außenspiegel beider Fahrzeuge berührten sich im Begegnungsverkehr. Der linke Außenspiegel des schwarzen Multivan wurde beschädigt. Der Fahrer des Lieferwagens flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden wird mit 350 Euro beziffert. Hinweise zu dem weißen Lieferwagen oder dessen Fahrer erbittet die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3555.

