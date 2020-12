Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unter Drogeneinfluß und ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs Höxter, Stummriegestraße, Sonntag, 27.12.2020, 03.55 Uhr

HöxterHöxter (ots)

Eine 40-jährige Frau aus Paderborn wurde in den frühen Morgenstunden des 27.12. 2020 in Höxter in der Stummriegestraße durch eine Polizeistreife kontrolliert. Sie war mit ihrem grauen Audi unterwegs. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und sie drogentypische Auffälligkeiten zeigt. Der Frau wurde auf der Polizeiwache Höxter eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Me.

