POL-HX: Scheune aufgebrochen, Werkzeug entwendet Borgentreich- Großeneder, Mittwoch, 23.12.2020, 19.00 Uhr bis Donnerstag, 24.12.2020, 14.20 Uhr

BorgentreichBorgentreich (ots)

In der Nach zu Heiligabend wurde in eine Feldscheune eingebrochen. Die Scheune befindet sich in Großeneder, Hauptstraße, Ortsausgang in Richtung B 252. Die Scheune wurde als Werkstatt genutzt und war mit entsprechenden Maschinen und Werkzeugen ausgestattet. Mit roher Gewalt wurde in der Tatzeit ein Scheunentor geöffnet und Werkzeuge und Maschinen von hohem Wert entwendet. Der Gesamtschaden wird auf 8.000 EUR geschätzt. Die Polizei in Warburg bittet um Hinweise zu dem oder den Tätern unter Tel.: 05641-78800

