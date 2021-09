Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Einbruch in Lagerhalle und Wohnung

Aschendorf (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen dem 31. August und dem 6. September in eine Lagerhalle und eine angrenzende Wohnung an der Straße Am Brink eingedrungen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt, entwendeten eine geringe Menge Bargeld sowie eine Videokamera und zerstörten mutwillig große Teile des Inventars. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell