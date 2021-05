Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 27.05.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Täter nach Unterschlagung ermittelt++Stahlfelge prallt auf Pkw++

Moormerland - Täter nach Unterschlagung ermittelt! Moormerland - Am 26.05.2021 kam es gegen 13:15 Uhr in einem Sonderpostenmarkt in der Straße Am Kirchweg zu einer Unterschlagung von Bargeld. Eine 55-jährige Frau aus Moormerland hatte ihre Geldbörse beim Betreten des Marktes auf einem Stehtisch abgelegt und dort vergessen. Durch Mitarbeiter des Marktes war die Geldbörse kurze Zeit später aufgefunden und der Eigentümerin übergeben worden. Durch diese wurde bei der Überprüfung des Inhalts der Geldbörse bemerkt, dass ein dreistelliger Geldbetrag fehlte. Nach Hinweis eines Zeugen und intensiven polizeilichen Ermittlungen konnte schließlich ein 58-jähriger Mann aus Moormerland als Täter identifiziert werden. Der 55-Jährigen konnte somit nach der Geldbörse auch noch der fehlende Geldbetrag übergeben werden. Gegen den 58-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Stahlfelge prallt auf Pkw

Leer - Am 25.05.2021 kam es gegen 18:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Oldenburg. Ein 25-jähriger Mann aus Polen befuhr mit seiner Sattelzugmaschine samt Auflieger die Autobahn in Richtung Oldenburg und bemerkte plötzlich einen Schaden an seinem Auflieger. Von diesem hatte sich ein Reifen samt Stahlfelge gelöst, welche auf die Windschutzscheibe des Pkw Audi eines 26-jährigen Mannes aus Moormerland prallte. Dieser fuhr zum Unfallzeitpunkt mit seinem Pkw hinter der Sattelzugmaschine. Glücklicherweise blieb der Mann unverletzt und es entstand lediglich Sachschaden. Dem 25-Jährigen wurde die Weiterfahrt bis zur Reparatur des Aufliegers untersagt.

