Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt bei Beschuldigten fast über 100 Gramm "Magic Mushrooms"

Aachen und Herzogenrath (ots)

Am Samstagnachmittag hat die Bundespolizei an der Ausfahrt Aachen-Laurensberg 2 Männer im Alter von 21- und 22-Jahren kontrolliert. Bei ihnen wurden über 100 Gramm sogenannter "Magic-Mushrooms" aufgefunden Dabei handelt es sich um Psilocybin-Pilze, die halluzinogene Wirkstoffe beinhalten. Diese Wirkstoffe sind nach dem Betäubungsmittelgesetz verboten und die Einfuhr und der Besitz sind strafbar. Bei der durchgeführten Kontrolle zeigten sich die beiden Deutschen sichtlich nervös. Auf Nachfrage, ob sie Betäubungsmittel nach Deutschland eingeführt hätten, reichten sie den Beamten in Plastikdosen die verbotenen Magic-Mushrooms aus. Diese beschlagnahmten die Betäubungsmittel und brachten die strafbare Einfuhr und den Besitz zur Anzeige. Beide werden sich in Zukunft vor der Justiz wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Auch eine 45-jährige Deutsche wird sich in Zukunft vor der Justiz verantworten müssen. Sie war bereits Freitagmorgen in Herzogenrath von Beamten der Bundespolizei mit 17 Gramm Heroin und 3 Bubbles gefüllt mit Heroin vorläufig festgenommen worden. Sie wurde wegen der Einfuhr und des Besitzes einer nicht geringen Menge an Betäubungsmitteln zur Anzeige gebracht. Das Heroin im Schwarzmarktwert von fast 1000,- Euro wurde in Verwahrung genommen und wird heute der Zollfahndung Aachen mit dem Vorgang übergeben. Sie wird die weiteren Ermittlungen übernehmen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell