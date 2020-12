Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: U-Haft nach Drogenfund

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Am 26.12.2020, gegen 20:00 Uhr, wurden Polizeibeamte zu Familienstreitigkeiten an der Almastraße gerufen. Vor Ort musste einem 31-Jährigen (ohne festen Wohnsitz) ein Platzverweis erteilt werden. Er war in die Streitigkeiten verwickelt. Da der Mann nach dem Platzverweis wieder zum Einsatzort zurückkehrte, nahmen ihn die Polizeibeamten in Gewahrsam.

Bei der Durchsuchung des 31-Jährigen fanden die Polizisten dann eine nicht geringe Menge Drogen und eine PTB-Waffe.

Der Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen am Amtsgericht Gladbeck vorgeführt. Hier wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen, der sofort vollstreckt wurde.

