Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Heede - Auto in Leitplanke geprallt

Heede (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf der A 31 in Höhe der Ortschaft Heede zu einem Verkehrsunfall, bei dem niemand verletzt wurde. Ein 68-jähriger Fahrer eines Ford Focus fuhr auf der A 31 in Richtung Süden und wechselte vom rechten auf den linken Fahrstreifen, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Die 39-jährige Fahrerin des nachfolgenden VW Golf verlor aufgrund einer nötigen Vollbremsung die Kontrolle über ihr Auto und stieß in die Außenschutzplanke. Die Höhe des Sachschadens wird durch die Autobahnpolizei auf etwa 3000 Euro geschätzt. /mal

