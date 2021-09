Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen/Lohne - Baumaterial gestohlen

Wietmarschen (ots)

Im Zeitraum vom 31.08.21 bis zum 07.09.21 kam es zum Diebstahl mehrerer Wandverkleidungsplatten im Gewerbegebiet an der A 31 in Wietmarschen-Lohne. Die betroffene Baustelle befindet sich an der Straße Schwanenborg in Lohne. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Hinweise werden durch die Polizei Nordhorn unter (05921) 3090 erbeten. /mal

