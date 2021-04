Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Alleinunfall mit einer verletzten Person

Kempen (ots)

Am Sonntag, den 25.04.2021, gegen 07:15 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Mann aus Kerken mit seinem PKW die Birkenallee in Richtung Mühlhauser Straße. Kurz vor der Einmündung Mozartstraße kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen geparkten PKW. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der PKW des 27-Jährigen ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Hierbei überschlug sich der PKW und blieb auf dem Dach liegen. Der Baum brach in der Mitte durch. Dem Fahrer, der sich bei dem Verkehrsunfall leicht verletzte, wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt./HJR (326)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell