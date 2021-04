Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrerin wird bei Verkehrsunfall verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Am Samstag, 24.04.2021 gegen 14 Uhr befährt eine 60jährige Frau aus Willich mit ihrem Pkw die Hindenburgstraße in Fahrtrichtung Viersen-Dülken. Zu diesem Zeitpunkt fährt eine 59jährige Radfahrerin aus Viersen mit ihrem Fahrrad auf der Straße Schirick in Richtung Bistard. Im Kreuzungsbereich kommt es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wobei die Radfahrerin nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt wird./tg (325)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell