Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter schlägt mit Flasche und droht mit Messer

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Zeugenangaben nach näherte sich ein Unbekannter am frühen Sonntagmorgen (01.08., 01.00 Uhr) einer Gruppe junger Männer vor einem Haus an der Stennerlandstraße und schlug ohne vorheriger Kontaktaufnahme mit einer Flasche auf einen 20-jährigen Rietberger ein. Anschließend drohte der Unbekannten mit einem Messer, welches in seinem Hosenbund steckte, bevor er in Richtung Kampstraße davon rannte. Der 20-Jährige klagte über leichte Verletzungen. Der Tatverdächtige wurde in der Umgebung durch die hinzugerufenen Polizeibeamten nicht mehr angetroffen.

Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: Ca. 30 - 40 Jahre alt, kräftige Statur, wenig bis gar keine Haare auf dem Kopf, dunkel gekleidet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Auseinandersetzung und dem Unbekannten machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell