Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Polizei kontrolliert verdächtige Spendensammler

Recklinghausen (ots)

Der Polizei wurden am Samstag verdächtige Personen gemeldet, die mit "Klemmbrett-Listen" um Spenden für Taubstumme bitten. Gegen 12.50 Uhr kontrollierten Beamte daraufhin vor einem Lebensmittelgeschäft an der Kaiserstraße die drei Personen. Der 20-jährige Mann aus Wuppertal sowie die beiden 19- und 37-jährigen Frauen mit Wohnsitz in Gelsenkirchen wurden mit zur Wache genommen. Bei ihnen konnten auch "Sammlerlisten" und Bargeld gefunden werden, beides wurde sichergestellt. Die Verdächtiges sollen auch an anderen Stellen in Herten um Spenden gebeten haben. Die drei Personen konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder gehen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet um Vorsicht bei so genannten "Klemmbrett-Spendensammlern". Die Erfahrung zeigt, dass oft Betrugsabsichten dahinter stecken. Sollten Sie auf der Straße von jemandem angesprochen werden, dessen Anliegen nicht seriös erscheint, weisen Sie ihn ab und geben sie kein Geld. Sollten Sie gar bedrängt werden oder strafbare Handlungen erkennen, rufen Sie die Polizei unter 110.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell