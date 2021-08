Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, um 08:45 Uhr, kam eine -jährige Frau aus Recklinghausen aus einem Hauseingang an der Börster Hegge. Dabei fuhr sie ein unbekannter Fahrradfahrer an. Der Mann war auf dem Gehweg unterwegs. Er kam aus Richtung Schützenstraße. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Der Radfahrer flüchtete von der Unfallstelle in Richtung Börster Weg.

Der Radfahrer konnte lediglich als Mann mit schwarzen Haaren beschrieben werden.

Bei dem Unfall entstand außerdem 150 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

