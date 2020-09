Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden im Begegnungsverkehr

Linz (ots)

Am Montag, den 28.09.2020, gegen 11:35 Uhr, kam es auf der B 42, zw. Linz und Erpel aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw im Begegnungsverkehr. Glücklicherweise kamen beide Fahrzeugführer sowie ein Beifahrer mit leichten Verletzungen davon. Vorsorglich wurden sie ins Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Unfalluntersuchung dauert an. An der Unfallstelle erfolgte für mehrere Stunden eine einseitig Verkehrsführung.

