POL-RE: Bottrop: Motorradfahrerin schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, musste ein 32-jähriger Autofahrer aus Bottrop auf der Kirchhellener Straße (B223) an der Kreuzung Am Limberg an einer roten Ampel anhalten. Er war in Richtung Bottrop-Kirchhellen unterwegs. Eine 52-jährige Motorradfahrerin aus Bottrop schaffte es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und fuhr auf das Auto vor ihr auf. Dabei verletzte sie sich schwer. Ein Rettungswagen transportierte sie in ein Krankenhaus.

Bei dem Unfall entstand 1.500 Euro Sachschaden. Der Verkehr musste für die Dauer der Unfallaufnahme abgeleitet werden.

