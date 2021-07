Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck/Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Gladbeck:

Auf dem REWE-Parkplatz an der Horster Straße wurde am Donnerstagmorgen ein schwarzer 1er BMW angefahren und beschädigt. Die BMW-Fahrerin war gegen 7.30 Uhr nur wenige Minuten vom Auto weg - in dieser Zeit muss die Unfallflucht passiert sein. Der Verursacher hat sich nicht gemeldet. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Recklinghausen:

Auf dem Metro-Parkplatz an der Querstraße hat es am Donnerstagnachmittag einen Unfallflucht gegeben. Dabei wurde zwischen 14 Uhr und 15.10 Uhr ein schwarzer Opel Insignia an der Heckstoßstange beschädigt. Die Beseitigung der Dellen und Lackschäden wird schätzungsweise 1.000 Euro kosten. Der Verursacher ist geflüchtet, ohne den Zusammenstoß zu melden.

Hinweise nehmen die jeweils zuständigen Verkehrskommissariate unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell