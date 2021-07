Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Hoher Sachschaden bei Gebrauchtwagenhändler

Recklinghausen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 05:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter sieben Autos eines Gebrauchtwagenhandels an der Straße Am Rhein-Herne-Kanal. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, dass zwei Männer mit den Fahrzeugen absichtlich gegen weitere geparkte Autos fahren. Hierbei ist etwa 10.000 Euro Sachschaden entstanden.

Die Täter nahmen außerdem von etwa 80 Fahrzeugen die Schlüssel mit. Der Sachschaden durch die fehlenden Schlüssel wird auf 40.000 Euro geschätzt.

Auf dem Video sind zwei vermutlich männliche Personen zu sehen. 1,80m groß, schmächtige Figur, bekleidet mit Kapuzenpullis.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell