Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Missglückter Überholversuch - Unfall

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, um 19:00 Uhr, fuhren ein 22-jähriger Autofahrer und ein 25-jähriger Autofahrer, beide aus Datteln, hintereinander auf der Markfelder Straße in Richtung Osten. An der Einmündung In den Sportstätten wollte der 22-Jährige abbiegen. Zeitgleich überholte ihn der 25-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß. Das Fahrzeug des 25-Jährigen rutschte in ein Maisfeld.

Der 22-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird insgesamt auf 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell