Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Würselen (ots)

Gestern Mittag (15.06.2021) gegen 13.10 Uhr fuhr eine 73- jährige Autofahrerin auf der Hauptstraße in Broichweiden in Richtung Linden-Neusen. Dort überholte sie einen 26- jährigen Fahrradfahrer und stieß mit einem entgegenkommenden 52- jährigen Pkw-Fahrer, der einen Wohnanhänger zog und in Richtung Würselen unterwegs war, zusammen. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam auch der Radfahrer zu Fall.

Er und der 52-jährige Autofahrer erlitten leichte Verletzungen. Die 73- jährige Autofahrerin wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von über 30.000 EUR.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Hauptstraße zwischen der Friedhofstraße und der Werscher Straße für beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (fp)

