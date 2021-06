Polizei Aachen

POL-AC: Geistig verwirrter Mann hält Werkschutz und Polizei in Atem

Eschweiler (ots)

Am gestrigen Abend (14.06.2021) gegen 22.30 Uhr betrat ein unbekannter Mann unberechtigt das Gelände einer Firma an der Stolberger Straße. Als Mitarbeiter des Werkschutzes auf ihn aufmerksam wurden, sprachen sie ihn an und führten ihn zunächst in das Pförtnerhaus. Von dort konnte der Mann allerdings durch ein Fenster fliehen und warf von draußen mit Steinen auf das Gebäude. Dabei ging eine Glasscheibe zu Bruch. Als die Mitarbeiter des Werkschutzes versuchten ihn daran zu hindern, kam es zu einer Auseinandersetzung, wobei ein Angestellter leicht verletzt wurde. Ein zufällig anwesender Zeuge versuchte den Werkschutzmitarbeitern zu helfen. Trotz vereinter Kräfte gelang dem Mann die Flucht in die gegenüberliegende Pizzeria. Dort hielt er sich bis zum Eintreffen der Polizei auf. Auch den mehrfachen Anweisungen der Beamten, leistete der Mann nicht Folge und so mussten er mit dem Einsatz von Pfefferspray überwältigt werden. Ein gerufener Notarzt veranlasste die Verbringung des offensichtlich geistig verwirrten 21-jährigen Mannes in eine psychiatrische Klinik. Ein Polizist und ein Werkschutzmitarbeiter wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. (fp)

