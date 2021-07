Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbrecher an der Handwerkerstraße

Zeugen gesucht

Wesel (ots)

In der Zeit von Samstag, 13.00 Uhr, bis Montag, 08.15 Uhr, brachen Unbekannte in eine Tierarztpraxis an der Handwerkerstraße ein. Die Einbrecher durchwühlten Schränke und Schubladen und versuchten, einen Tresor zu öffnen.

Derzeit ist unklar, ob etwas gestohlen worden ist.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

