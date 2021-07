Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unbekannter belästigte Weselerin

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr belästigte ein Unbekannter in einem Verbrauchermarkt an der Rudolf-Diesel-Straße eine 26-jährige Weselerin verbal.

Eine Aufnahme des "Gesprächs", die der Unbekannte mit einem Handy gefertigt hatte, löschte dieser anschließend nach einem Gespräch mit einem Mitarbeiter.

Anschließend entfernte sich der Unbekannte.

Beschreibung:

180 cm groß, hellbraune Haut, schlank, kurze,schwarze Haare (ähnlich einem Afro-Look), deutschsprachig ohne Akzent, langes, cremefarbenes Sweatshirt der Marke "Hollister", dunkle Jeans.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell