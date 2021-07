Polizei Gütersloh

POL-GT: 18-jähriger fährt beim Abbiegen gegen einem Baum

Gütersloh (ots)

(RB) - Am Freitagabend befuhr ein 18-Jähriger Gütersloher mit seinem Mercedes die B 61 aus Richtung Bielefeld kommend in Richtung Gütersloh Innenstadt. An der Kreuzung Pfälzer Straße bog er nach links in diese ab. Hierbei verlor er aus noch bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen. Im weiteren Verlauf kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum, welcher am Straßenrand stand. Durch den Aufprall wurden der Fahrzeugführer und seine Beifahrerin leicht verletzt. Vorsorglich wurden beide in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf ca. 5000,- Euro.

