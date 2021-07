Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher stehlen Bargeld aus Rastanlage - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am frühen Freitagmorgen (30.07.) wurde die Polizei Gütersloh über einen Einbruch in die Rastanlage Nord der Autobahn A2 am Brockweg informiert, welcher durch bislang unbekannte Täter im Tatzeitraum 29.07., 22.00 Uhr - 30.07., 05.10 Uhr begangen wurde.

Den Ermittlungen der Beamten zufolge verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt durch ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Gebäudes. Im Inneren brachen die Unbekannten zudem eine Bürotür auf, um anschließend den Raum nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Aus einem Tresor, der ebenfalls gewaltsam geöffnet wurde, entnahmen die Täter Bargeld.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

