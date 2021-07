Polizei Gütersloh

POL-GT: Katalysatorendiebstähle in Halle und Steinhagen

Gütersloh (ots)

Halle/ Steinhagen (FK) - Am Donnerstag (29.07.) wurden der Kreispolizeibehörde Gütersloh insgesamt vier Katalysatorendiebstähle gemeldet. Die angegangenen Fahrzeuge standen auf Firmenparkplätzen in Halle und in Steinhagen.

An der Paulinenstraße in Halle entwendeten Unbekannte zwischen 06.00 Uhr und 16.45 Uhr an zwei geparkten VW die Katalysatoren. Zwischen 05.45 Uhr und 14.30 Uhr kam es an der Gottlieb-Daimler Straße in Steinhagen ebenfalls zu Katalysatorendiebstählen an einem Mercedes und einem Seat.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Diebstählen machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

