Polizei Gütersloh

POL-GT: Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach versuchtem Einbruch in Friseursalon

Gütersloh (ots)

Gütersloh (TP) - Am frühen Freitagmorgen (30.07.2021) wurde der Einsatzleitstelle der Polizei gegen 01:45 Uhr ein Einbruch in einen Friseursalon in Gütersloh an der Isselhorster Straße gemeldet. Hierbei wurden zunächst zwei Tatverdächtige durch eine aufmerksame Zeugin auf der Flucht beobachtet und verfolgt. Durch die sofort eingesetzten Polizeikräfte konnte in Tatortnähe ein mutmaßlicher Fahrer eines Fluchtfahrzeugs angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Im weiteren Verlauf entdeckte dann ein eingesetzter Diensthundeführer zwei Tatverdächtige im Tatortbereich, die bei Erblicken des Diensthundes in ein Maisfeld flüchteten. Im Rahmen der weiteren Fahndungsmaßnahmen, bei denen ein weiterer Diensthundeführer sowie ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurden, konnten die Flüchtigen nicht mehr angetroffen werden. Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Täter im Versuchsstadium von ihrem eigentlichen Tatvorhaben abließen und flüchteten. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann zur Zeit noch nicht abgeschätzt werden. Weitere Zeugen zum Tatgeschehen melden sich bitte bei der Polizei Gütersloh unter 05241 869 0.

