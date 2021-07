Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf dem Postdamm - Polizei sucht weitere Unfallzeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der vergangenen Freitagnacht (30.07., 00.35 Uhr) ereignete sich im Einmündungsbereich der Straßen Postdamm/ Zum Brinkhof ein Verkehrsunfall zweier Pkw-Fahrer, bei dem sich ein bislang unbekannter männlicher Unfallbeteiligter mit seinem Fahrzeug fluchtartig vom Unfallort entfernte.

Den Erkenntnissen zufolge befuhr der 38-jährige Fahrer eines Subaru die Straße Zum Brinkhof in Richtung Postdamm und beabsichtigte nach links auf den Postdamm abzubiegen. Im Kurvenbereich der Einmündung begegnete dem Fahrer des Subaru der unfallbeteiligte Pkw, der den Angaben nach auf die Fahrbahnseite des Subaru-Fahrers geriet. Um eine drohende Kollision zu vermeiden, wich der 38-jährige Bielefelder mit seinem Pkw nach rechts aus und prallte frontal gegen einen Baum am Straßenrand. Der 38-Jährige blieb unverletzt. Aufmerksame Zeugen eilten unmittelbar zur Unfallstelle und nahmen ein zweites Fahrzeug wahr, das noch an der Unfallstelle stand. Eine männliche Person stieg daraufhin in den unbekannten Pkw und flüchtete in die Straße Zum Brinkhof.

Die verständigten Polizeikräfte stellten während der Unfallaufnahme fest, dass der 38-jährige Fahrer des Subaru erheblich alkoholisiert war und ließen sich den ersten Eindruck durch einen freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest bestätigen. Ein Arzt entnahm dem Bielefelder anschließend auf der Polizeiwache Gütersloh eine Blutprobe. Zudem leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Zu dem Verkehrsunfall sucht die Polizei Gütersloh weitere Unfallzeugen. Wer kann zusätzliche Angaben zu dem Sachverhalt machen? Wer kann Hinweis zu dem flüchtigen unbekannten Fahrer des unfallbeteiligten Pkw geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

