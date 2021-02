Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Corona-Kontrollen in Aerzen

Aerzen (ots)

Am 30.01.2021, gegen 02:45 Uhr, hielten sich drei Personen, alle 20 oder 21 Jahre alt, einträchtig und ohne Masken an einer Bushaltestelle in Groß Berkel, Mühlendamm auf. Die drei Männer kamen aus drei Haushalten und bei einem wurden zusätzlich noch Betäubungsmittel gefunden. Gegen den BTM-Konsumenten wird jetzt eine Strafanzeige geschrieben, gegen die beiden Begleiter, Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

