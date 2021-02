Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Corona-Verstöße am Wochenende

Bad Pyrmont (ots)

Die Polizei Bad Pyrmont kontrollierte am Freitag, 29.01.2021, gegen 19:00 Uhr, auf der Schillerstraße einen Golf mit Lipper Kennzeichen. Die Fahrerin (40) fuhr zwei junge Männer nach Hause. Da alle drei Personen in unterschiedlichen Haushalten leben, lag hier bereits ein Verstoß gegen das Kontaktverbot vor. Deutlicher war es am Samstag, 30.01.2021, als gegen 21:30 Uhr eine Geburtstagsfeier auf der Hohenborner Straße durch die Polizei beendet wurde. Acht Personen, zwischen 16 und 21 Jahren, die aus Bad Pyrmont, Lügde, Ottenstein, Hameln und Steinheim kamen, feierten ohne Masken in einem nur 10 Quadratmeter großen Raum. Sechs Personen mussten sofort gehen und gegen alle wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben.

