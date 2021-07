Freiwillige Feuerwehr Lügde

FW Lügde: Gasgeruch im Gebäude

Lügde (ots)

Mittwoch, 14.07.2021 um 18:08 Uhr, Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße. Die Feuerwehr Lügde wurde durch die Leitstelle des Kreis Lippe mit dem Alarmstichwort: "ABC 2: Gasgeruch im Gebäude" alarmiert. Anwohner eines Wohnhauses in der Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße nahmen den Geruch von Gas im Gebäude war und alarmierten die Feuerwehr. Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem Messgerät in das Gebäude vor um eine Explosionsgefahr auszuschließen. Die gemessenen Werte waren zum Glück nicht im Gefahrenbereich. Während des gesamten Einsatzes wurde die Einsatzstelle weiträumig abgesperrt. Neben der Feuerwehr war auch die Polizei an der Einsatzstelle tätig. Nach gut einer halben Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lügde, übermittelt durch news aktuell