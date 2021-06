Freiwillige Feuerwehr Lügde

FW Lügde: Feuerwehr unterstützt Rettungsdienst nach Verkehrsunfall

Mittwoch, 30.06.2021, 06:36 Uhr, Lügder Straße. Die Einheiten Rischenau und Falkenhagen wurden zu einem Verkehrsunfall auf die Lügder Straße in Richtung Rischenau alarmiert. Aus ungeklärter Ursache kam es zu einem Alleinunfall mit einem PKW. Um eine patientengerechte Rettung durchzuführen, wurde der PKW gesichert und mittels Schere und Spreizer die Fahrzeugtür sowie im weiteren Verlauf der Rettung das Dach des PKWs entfernt. Der verletzte Insasse konnte so dem Rettungsdienst übergeben werden. Weitere Maßnahmen an der Einsatzstelle waren die Sicherstellung des Brandschutzes sowie die Sicherung der Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr. Nach der Rettung der Person wurden auslaufende Betriebsstoffe mit speziellem Bindemittel abgebunden und das Bindemittel im Anschluss wieder aufgenommen. Nach gut 2 Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

