FW Lügde: Feuerwehr Lügde löscht Scheune und beseitigt Ölspur

Samstag, 11.07.2021, 14:59 Uhr, Untere Dorfstraße. Die Feuerwehr Lügde wurde mit dem Einsatzstichwort Feuer 3 "Rauch aus Scheune" in die Untere Dorfstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle, stand eine Scheune von ca. 10 mal 15 Metern bereits im Vollbrand. Der Einsatzleiter erhöhte das Einsatzstichwort auf Feuer 4 "Großbrand Scheune". Atemschutztrupps bekämpften das Feuer im Außenangriff mit 7 Strahlrohren, hierdurch konnte das angrenzende Wohnhaus vor einem Schadensfeuer gerettet werden. Zusätzlich wurde über die Drehleiter das Feuer von oben bekämpft. Die Wasserversorgung wurde aus dem Hydrantennetz sowie aus dem nahegelegenen Ilsenbach aufgebaut. Nachdem das Feuer unter Kontrolle war, wurden die restlichen Glutnester abgelöscht, das Gebäude mit der Wärmebildkamera kontrolliert und die Brandstelle mit einem Wasser-Schaum-Gemisch benetzt. Nachdem die Arbeiten für die Feuerwehr beendet waren, wurde durch den Bauhof der Stadt Lügde das Gebäude eingezäunt. Noch während des Einsatzes in Elbrinxen, wurde die Feuerwehr Lügde zu einer Ölspur in die Angermünder Straße alarmiert. Nach der Erkundung der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass ein motorisiertes Fahrzeug auf der Angermünder Straße und Schlesierstraße Betriebsstoffe verloren hat. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und machten die Ölspur mit speziellem Bindemittel unschädlich. Im Anschluss wurde das Bindemittel wieder aufgenommen und fachgerecht entsorgt. Nach gut einer Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr Lügde beendet.

