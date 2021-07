Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Brühl: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in der Madisonallee/ Emmy-Noether-Straße

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 01.07.2021, kam es gegen 14:00 Uhr an der Einmündung Madisonallee/ Emmy-Noether-Str. zu einem Verkehrsunfall zwischen einem abbiegenden Tanklastzug und einer Radfahrerin. Hierbei soll das Fahrrad beschädigt worden sein, die Fahrradfahrerin soll bei dem Unfall unverletzt geblieben sein. Wie bislang bekannt wurde, einigten sich die Unfallbeteiligten und verließen in beiderseitigem Einverständnis die Unfallörtlichkeit noch vor Eintreffen der Polizei. Der Fahrer des Tanklastzuges konnte im Nachgang im Nahbereich festgestellt werden. Da es zwischen den Unfallbeteiligten zu keinem Personalienaustausch kam, wird nun die Fahrradfahrerin darum gebeten sich bei der Verkehrspolizei Freiburg (0761/882-3100) zu melden. Auch Unfallzeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Freiburg zu melden.

